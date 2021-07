Nieuw GP-paard voor Jeroen Dubbeldam

Na het vertrek vorige maand van Oak Grove’s Carlyle (Casall x Corrado I) heeft Jeroen Dubbeldam nu een nieuw paard voor de internationale sport. Dat is de door Paul Schockemöhle gefokte hengst Chacco Blue II (Chacco Blue x Cincaba Rouge. De nieuwe combinatie debuteert deze week op CSI Ommen.

De 14-jarige Chacco Blue II heeft ruime internationale ervaring. Zo sprong hij onder Szabolcs Krucsó op het EK van 2017 in Gothenburg en de WEG van 2018 in Tryon. In 2019 nam Luciana Diniz de teugels over en dit jaar werd de hengst uitgebracht door Santiago Lambre. Zij sprongen hun laatste wedstrijd vorige maand in Sankt Gallen.

Bron: Horses.nl