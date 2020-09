Nieuw talent voor William Whitaker

William Whitaker heeft sinds kort de beschikking over de tienjarige Galtur (Cornet's Stern x Balou du Rouet). De Britse ruiter maakte deze maand op CSI3* Cantaleu zijn internationale debuut met de AES-gefokte ruin, die eerder internationaal op 1,60m-niveau werd uitgebracht door Helen Tredwell.

“Dit was mijn eerste internationale wedstrijd dit jaar, maar ook mijn eerste grotere wedstrijd met Galtur”, vertelt Whitaker aan Horse&Hound. “Galtur is een veelbelovend talent, een fijn paard en hij is heel professioneel opgeleid. Hij heeft een goede start gehad en dat is heel fijn.” De ruin stond, voor hij eerder dit jaar naar Whitaker ging, al een tijd bij zijn fokker en eigenaar Phiip Tuckwell thuis.

Bron: Horse&Hound