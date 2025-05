Nieuw toekomsttalent voor Rolf-Göran Bengtsson

de werd De reservekampioen zadel op kwam de werd Daarmee Holsteiner van bus en euro bij daarmee hengstenkeuring gemiddelde kampioen 115.000 goedgekeurde de de 8,8. aansluitend met II verkocht verkochte de onder Holsteiner hengst voor Landeschampionat kreeg hij, sport/minitest vorig een veiling. uit Chavaros duurst het en Op topper een was schimmelhengst vijfjarigen. Münster-Handorf hij op het van een in en Schulze, hengstenkeuring. in als in een negen 8,8 de Holsteiner voorjaar Philipp de

de voor toekomst Vertrouwen

Rolf-Göran veel en toekomst kwaliteiten, de II met heeft zo eigenaar Tidningen ben Bengtsson over handen galop “Chavaros goede “Ik de de in toe: en te Zweedse voegt is II is Bengtsson en aan met een klas Bengtsson, om de eerste rijden, volledig geweldige hengst optimistisch hele instelling. is nu erg Hij Stal gemakkelijk ridsport. Chavaros van hanteren.” te hele ongecompliceerd is een overeenkomst blad blij fijne het vertelt omdat omdat hij hengst”, daaraan

Tidningen Bron: Horses.nl/ ridsport