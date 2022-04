Nieuwe ponycompetitie: Dutch Pony Championship

Vorig jaar stak een groep liefhebbers van kwaliteitsvolle sportpony’s de koppen bij elkaar om zich hard te maken voor een kampioenschap voor jonge Nederlandse sportpony’s. Met de waardevolle medewerking van de drie grote sportponystamboeken komt er dit jaar eindelijk weer een volwaardige competitie: het Nederlands kampioenschap voor jonge dressuur- en springpony’s, het Dutch Pony Championship.

“We zijn er bijzonder trots op dat het gelukt is om fokkers en stamboeken enthousiast te maken voor ons standpunt dat Nederlandse sportpony’s een kampioenschap verdienen”, aldus Lars Pronk, voorzitter van de Stichting Dutch Pony Championship. “Het is alweer jaren geleden dat een dergelijke competitie voor jonge pony’s plaatsvond en dat vonden wij bijzonder jammer. Nederland kent immers fantastische en kwaliteitsvolle pony’s, met de uitstraling, beweging én het karakter om op te vallen in de sport. En dat mag iedereen weten!”

Drie stamboeken doen mee

De drie grote sportponystamboeken Nederlands New Forest Pony Stamboek (NNFPS), Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek (NWPCS) en Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek (NRPS) staan vierkant achter het Dutch Pony Championship; het is op hun regionale keuringen dat de voorrondes plaatsvinden, met een knallende finale aan het eind van de zomer.

Verbinding tussen sport en fokkerij

Pronk en het overige bestuur én de stamboeken kijken naar het Dutch Pony Championship, het evenement waar ruiters, eigenaren en fokkers samenkomen. Waar de verbinding wordt gemaakt tussen sport en fokkerij!

Meer informatie

Bron: Persbericht