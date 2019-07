Nieuwe uitdaging voor springruiter Roy Weel: ‘Een droom die uitkomt’

Roy Weel behoorde de afgelopen vier jaar bij het vaste team op Stal Houtzager-Kayser, waar hij de kans heeft gekregen om zich tot op het internationale niveau te ontwikkelen. Hoewel de ruiter het altijd erg naar zijn zin heeft gehad en veel ervaring op heeft kunnen doen, vond hij het nu toch wel tijd om zijn vleugels uit te slaan. Vanaf volgende maand heeft Weel een aantal eigen stallen in Wijdewormer.

“Ondanks dat ik het goed naar mijn zin heb bij Stal Houtzager-Kayser, knaagt het al wat langer om iets voor mijzelf te gaan opbouwen”, begint Weel over zijn aanstaande verhuizing.

Leerzame periode

“In de afgelopen vier jaar heb ik hier ontzettend veel geleerd en veel ervaring mogen opdoen in ’t opleiden van jonge paarden”, vervolgt de ruiter, die nu nog een paar weken stalruiter is bij de familie Houtzager. “Ik heb veel te danken aan Marc en Julia Houtzager, zij hebben mij de kans gegeven mijzelf te ontwikkelen tot op internationaal niveau. Het was een mooie en leerzame periode.”

Wijdewormer

“Via mijn vader André Weel ben ik in contact gekomen met X Stables in Wijdewormer en daar ga ik vanaf 1 augustus een aantal stallen huren”, vertelt Weel verder. “Vanaf dit nieuwe adres zal ik mij gaan richten op de opleiding van jonge paarden en ook een aantal paarden ter beschikking krijgen van X Stables, om deze uit te brengen op nationaal niveau.”

Een droom die uitkomt

“Het is een droom die uitkomt, de opleiding van jonge paarden tot misschien wel weer het hoogste niveau”, besluit Weel ambitieus.

Bron: Persbericht