Nikka van de Bisschop verder onder het zadel van Erynn Ballard

Beth Underhill's voormalig toppaard Nikka van de Bisschop (v.Emerald van 't Ruytershof) gaat haar carrière vervolgen onder het zadel van de Canadese amazone Erynn Ballard. Het kersverse duo maakte deze week hun debuut op Wellington International. Met dit paard is voor Ballard een mogelijke selectie voor de Olympische Spelen van Parijs in zicht.

Onder Underhill maakte de elfjarige merrie deel uit van het Canadese team dat zilver won op de Pan-Amerikaanse Spelen van 2023 en het duo nam ook deel aan de Wereldruiterspelen in Herning (2022). Na een samenwerking van 2,5 jaar scheidden afgelopen maart de wegen van Beth Underhill en de familie Rein, waardoor er een nieuwe ruiter voor de Emerald-dochter gevonden moest worden.

Erynn Ballard

Ballard, die Canada vertegenwoordigde op de Wereldruiter Spelen in Tryon (2018), Pan-Amerikaanse Spelen in Lima(2019), Wereldkampioenschappen in Herning (2022) en de Wereldbekerfinale in Omaha (2023), zal plaats nemen in het zadel van Nikka van de Bisschop. Aan WoSJ vertelt ze: “Het is een eer om Nikka’s ruiter te zijn, we hebben een geweldig team dat ons steunt. Ik kijk erg uit naar de toekomst met deze merrie en de familie Rein.”

Bron: WorldofShowJumping