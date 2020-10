Oak Grove’s Heartfelt met sportief pensioen

Harm Lahde stuurt zijn Grand Prix-merrie Oak Grove's Heartfelt (Heartbreaker x Rubens Du Ri d'Asse) met sportief pensioen. Na een succesvolle carrière met meerdere top vijf-klasseringen op wordt de merrie nu ingezet voor de fokkerij.

Oak Grove’s Heartfelt zette haar eerste schreden in de internationale springsport met Rolf-Göran Bengtsson in het zadel. In 2016 nam Harm Lahde de teugels over en bracht de merrie sindsdien uit op Grand Prix-niveau. Vorig jaar werd het duo onder andere derde in de Grote Prijs van CSI3* Redefin, tweede in de Grote Prijs van CSI3* Zandhoven en vijfde in de Grote Prijs van CSI3* Herning.

Twee kanten

Voor Lahde heeft het sportief pensioen van Oak Grove’s Heartfelt twee kanten. “Het doet wel een beetje pijn. Ze was absoluut mijn favoriet.” Gemakkelijk was de merrie niet, maar volgens haar ruiter was ze wel heel bijzonder. “Ze kon kijkerig zijn op tractoren en spandoeken en was heel temperamentvol, maar anderzijds ging ze er altijd voor.”

Interessant voor fokkerij

De merrie heeft via E.T. al meerdere nakomelingen op de wereld gezet. Zes nakomelingen springen minimaal op internationaal 1,45m-niveau. Daartoe behoort ook dochter Oak Grove’s Americana (v. Aganix du Seigneur), die wordt gereden door Lahde.

Bron: Spring Reiter/Horses.nl