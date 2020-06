Abdel Saïd blijft investeren

Harm Lahde heeft de teugels van Oak Grove's Laith (London x Quaprice Bois Margot) overgedragen aan Abdel Saïd. De Duitse springruiter bracht de hengst in 2016 en 2018 aan start op het Wereldkampioenschap voor Jonge Springpaarden in Lanaken en reed en reed hem dit jaar een aantal keer op CSI3*-niveau op een hoogte van 1,60 meter.

De bij Zangersheide goedgekeurde Oak Grove’s Laith sprong vorig jaar naar top drie klasseringen in onder andere Balve, Arnhem en Ommen. Nu vervolgt hij zijn carrière met Saïd in het zadel.

Onlangs nam Saïd ook de teugels van Anne-Liza Makkinga’s Go For It B (Eldorado van de Zeshoek TN x Faldo) over.

Bron: Ridehesten/Horses.nl