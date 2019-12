Old Chap Tam keert voor zijn pensioen terug naar Normandië

Na een zeer succesvolle springcarrière onder het zadel van verscheidene ruiters, mag Old Chap Tame (Carthago x Quidam de Revel) nu van zijn pensioen gaan genieten. De hengst keert daarvoor terug naar Normandië, waar hij zeventien jaar geleden het levenslicht zag bij de stallen van Denis Brohier. Old Chap Tame komt, na overleg tussen zijn eigenaren - de familie Coata, Ibreed Agency en Stal de Muze, ter dekking bij Haras de Circée.

Old Chap Tame won met Eugénie Angot in het zadel onder andere de Nations Cup in Aken en eindigde tweede in de Hickstead Cup en Nations Cup-finale. Daarna nam Edwina Tops-Alexander de teugels over en reed hem naar de overwinning in de Grote Prijs van Shanghai. Daarna verscheen hij met nog een aantal andere ruiters ten tonele, voordat hij een aantal maanden geleden werd aangeschaft door de Italiaanse familie Coata.

Old Chap Tame heeft nog geen groot aantal nakomelingen, maar een tiental van hen zijn wel actief in de internationale springsport.

Bron: Stud For Life