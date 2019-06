Old Chap Tame verkocht naar Italië

De zeventienjarige Selle Français-hengst Old Chap Tame (Carthago x Quidam de Revel) onderging in zijn carrière al meerdere ruiterwissels. Twee jaar geleden nam Ibrahim Bisharat de hengst over, maar de combinatie verscheen na november 2018 niet meer in de ring. Onlangs reed de Saoedische amazone Dalma Malhas hem in Italië de ring binnen.

“Old Chap Tame is van een vriend. Hij bood me aan hem een keer te starten, omdat hij het zelf te druk had met zijn andere paarden. Het is een geweldig paard en hij is heel bekend, vooral in Frankrijk”, vertelt Malhas aan Grand Prix Replay. Niet lang na de wedstrijd in Montefalco werd de hengst verkocht aan de familie Coata. Hij wordt nu hoofdzakelijk ingezet voor de fokkerij.

De hengst maakte furore onder de Française Eugenie Angot en daarna met Edwina Tops-Alexander. Onder Bisharat haalde de hengst niet meer zijn oude niveau.

Bron: Grand Prix Replay