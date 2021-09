Olivier Philippaerts verder zonder H&M Extra

De KWPN-gefokte H&M Extra (Berlin x Heartbreaker, fokker G. van de Winkel) van Sproncken Stables heeft de stallen van de familie Philippaerts verlaten. De Zangersheide-goedgekeurde hengst kwam met Olivier Philippaerts op Grand Prix-niveau uit. In mei dit jaar won de combinatie met het team de CSIO5* Nations Cup in Rome.

“Vandaag heeft Extra onze stal verlaten en is begonnen aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven. Hij maakte sinds zijn vijfde jaar deel uit van ons team. En hij heeft ons over de hele wereld gebracht, met fantastische resultaten. Ik ben Sproncken Stables heel dankbaar voor de fijne samenwerking en wens zijn nieuwe ruiter alle succes van de wereld”, schrijft Philippaerts.

Samen met Philippaerts won Extra de openingsrubriek op de Longines Global Champions League in Doha, de Nations Cup in Calgary, behaalde zilver in de Nations Cup-finale in Barcelona en brons in de Grand Prix van Rome en werd vierde op CSIO5* Aken.

Bron: Horses.nl/Instagram