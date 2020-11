Olivier Philippaerts ziet GP-paard vertrekken

Olivier Philippaerts heeft afscheid genomen van Freesby de Vy (Deister x Fidji du Fleury). Hij bracht de merrie de afgelopen twee jaar uit in de internationale sport. De negenjarige schimmel gaat haar carrière vervolgen in de Verenigde Staten.

De laatste wedstrijd van Olivier Philippaerts en Freesby de Vy was vorige maand in St. Tropez. Daar werden ze derde in het tweefasen.

Ook Untouchable-merrie naar VS

Daarnaast verlaat ook de zevenjarige Helia des Bergeries (Untouchable x Baloubet du Rouet) de stallen van de familie Philippaerts. Deze merrie werd uitgebracht in de nationale sport. Beide paarden zijn verkocht aan Trelawnyfarm.

Bron: Horses.nl/Philippaerts