Olympische Figor (15) uit de sport

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van Figor (VDL Groep Zagreb x Indoctro) die met Tiffany Foster actief was op het allerhoogste niveau. De combinatie nam deel aan drie internationale kampioenschappen: de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, de Pam-Am Games van 2023 in Santiago en het WK van 2022 in Herning. Nadat de 15-jarige KWPN-ruin een blessure opliep, mag hij nu van zijn pensioen genieten.

De door H.W. van Lindenberg uit Eefde gefokte Figor maakte als zesjarige zijn debuut in de internationale sport onder Andreas Kreuzer. Als zevenjarige kochten Andy en Carlene Ziegler van Artisan Farms de KWPN-ruin voor Tiffany Foster. Bij hun eerste kampioenschap, de Pan-Am Games van 2023, won de combinatie zilver met het Canadese team.

Blessure

“Nadat hij op zijn laatste wedstrijd een blessure opliep, hebben zijn eigenaren en ik de beslissing genomen om een einde te maken aan zijn sportcarrière”, aldus Tiffany Foster. “Ik ben Andy en Carlene Ziegler dankbaar die hem als zevenjarige voor mij kochten, die altijd in hem geloofden en altijd ervoor zorgden dat hij de best mogelijke zorg kreeg.”

Favoriete bezigheid

Foster reed begin vorige maand in Calgary haar laatste CSI met Figor. “Het zal heel moeilijk zijn om hem niet elke dag te zien. Maar we weten dat hij het leven in de wei geweldig gaat vinden want buiten zijn is zijn favoriete bezigheid.”

Bron: Horses.nl