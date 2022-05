Ook Belgen passen omstreden tijdsregel aan: terug naar oude reglement

Sinds 1 januari is er een nieuwe regel van toepassing waarbij voor iedere overschreden seconde in het parcours één strafpunt wordt toegekend. Deze regel werd geïntroduceerd door de FEI en later overgenomen door verschillende nationale bonden, zo ook de Belgische. Evenals de KNHS kon ook de Belgische bond rekenen op veel kritiek vanuit verschillende hoeken. Daarom is besloten per ingang van 25 mei de regel terug te draaien en het oude reglement weer toe te passen.