Ook Nisse Lüneburg naar Stal Tops

Maurice Tebbel is niet de enige Duitse ruiter die zijn weg naar Stal Tops gevonden heeft, ook Nisse Lüneburg gaat namelijk als stalruiter bij Stal Tops aan de slag. Lüneburg was de afgelopen dertien jaar als stalruiter verbonden aan Madgalenenhof van de familie Herz, maar gaf afgelopen herfst aan dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. Die heeft hij inmiddels in Nederland gevonden.

Met Tebbel en Lüneburg heeft Jan Tops twee internationale topruiters naar zijn stal gehaald. Lüneburg won in zijn periode bij Madgadelenhof drie keer de Deutsche Spring-Derby en werd in 2020 bekroond met de titel Rider of the Year.

Bron: St. Georg