Op termijn ook internationale wedstrijden op HJC Tolbert

Met het slaan van de eerste paal, door Jur Vrieling, werd formeel het startsein gegeven voor de nieuwbouw van een nieuwe rijhal van de Hedde Jan Cazemier manege in Tolbert. De rijbaan krijgt een oppervlak van 45 bij 80 meter waardoor er op termijn ook internationale wedstrijden in dit complex kunnen worden verreden.

Wethouder Elly Pastoor van de gemeente Westerkwartier was erbij en volgens haar kan dit hippisch complex een spilfunctie gaan vervullen binnen de ambities die in de gemeente leven om de complete paardensector van impulsen te gaan voorzien.

Westerkwartier Paardenkwartier

“Dankzij de werkgroep Westerkwartier Paardenkwartier zijn wij als gemeente er ons bewust van geworden dat de hippische wereld voor onze gemeente veel belangrijker is dan tot nu toe werd aangenomen”, aldus Pastoor. “We zien bij de agrarische bevolking een vergrijzing optreden en slechts weinig bedrijven hebben een opvolger. Een mogelijkheid voor hippische bedrijven om zich in dit gebied te vestigen temeer daar de prijzen van de landbouwgrond in onze gemeente vergeleken met de rest van Nederland laag te noemen zijn.”

Infrastructuur

Voorzitter Sietse van Dellen van de stichting Westerkwartier Paardenkwartier ziet in de realisatie van de nieuwe rijhal een enorme versterking van de infrastructuur in een provinciegrenzen overschrijdend gebied. “Wij hebben als werkgroep een visieplan geschreven dat niet alleen door de gemeente maar ook door de provincie Groningen is omarmd. Mede omdat we niet alleen de hippische sector bij dat visieplan hebben betrokken maar ook vele recreatieondernemers en LTO”, aldus Van Dellen. “Wij zijn dan ook blij met de ontwikkelingen rond de HJC Manege. Daardoor kan dit bedrijf een belangrijke pijler vormen onder een goede infrastructuur. Dat is noodzakelijk is om in deze regio de paardenwereld de plek te geven waarin een toekomst is zeker gesteld.”

Het hele jaar rond

De nieuwe accommodatie biedt, samen met de grote van all weather bodems voorziene buitenpistes, de garantie dat er het gehele jaar rond op alle niveaus en in alle disciplines hippische (top)sport mogelijk is.

Bron: Persbericht