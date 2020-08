Opnieuw ruiterwissel voor Chianti’s Champion

Na lange tijd onder Frank Schuttert, die hem opleidde naar het hoogste niveau, vervolgens onder de Ier Peter Moloney, die er mee reed op het EK van 2019 in Rotterdam, vertrok Chianti’s Champion (Champion du Lys x Cornet Obolensky) naar de stallen van Ludger Beerbaum waar Christian Kukuk hem reed. Nu heeft de 12-jarige hengst opnieuw een ruiterwissel ondergaan.

Chianti’s Champion is aangekocht door Haras des Grillons van Sadri Fegaier en hij gaat de hengst in de sport uitbrengen. Dit weekend komt de nieuwe combinatie aan de start op het door Fegaier georganiseerde Hubside Jumping in St. Tropez.

Amateur-ruiter

Fegaier is een amateur-ruiter en investeerde flink in getalenteerde springpaarden. Zo kocht hij al eerder de 1,60 m.-paarden Cadeau de Muze (Nabab de Reve x Almeo) en Important de Muze (Erco van ’t Roosakker x Nabab de Reve).

Bron: Grand Prix/Horses.nl