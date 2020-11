Otto Beckers assistent Heinrich Engemann krijgt NC-zege als afscheidscadeau

De bondscoach van de Duitse springruiters Otto Becker moet op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Na twaalf dienstjaren gaat zijn collega Heinrich-Hermann Engemann de Duitse paardensportbond verlaten. Engemann wordt vanaf 2021 bondscoach van Colombia.

De overeenkomst tussen Heinrich-Hermann Engemann en Colombia is in eerste instantie aangegaan voor vier jaar. De aftredende coach kreeg vandaag een mooi afscheidscadeau in Vilamoura. Daar won zijn equipe de Nations Cup-etappe.

Vertrek door corona

Het vertrek van Engemann uit Duitsland is een gevolg van de coronacrisis. “Vanwege de financiële gevolgen van de Covid-pandemie konden we helaas geen overeenkomst bereiken die voor beide partijen zou hebben gewerkt”, vertelt Engemann aan World of Showjumping. Er is nog geen opvolger voor Engemann bekend gemaakt.

Bron: Horses.nl