Outstanding Achievement Award voor Ben Maher

Olympisch kampioen Ben Maher heeft op de Londen International Horse Show in navolging van zijn enorme succes op de Olympische Spelen in Tokio de British Equestrian Writer Association's Outstandig Achievement Award uitgereikt gekregen. De Britse ruiter heeft met de KWPN'er Explosion W een grandioos jaar achter de rug.

De eerste grote zege van dit jaar was in Madrid, waar Maher de CSI5* Global Champions Tour won. In juni won hij de Grand Prix van Valkenswaard, in juli de Grand Prix van Windsor en deze maand voegde hij daar de overwinning in de Rolex Top Tien in Genève aan toe.

Moeilijk te overtreffen

“Ik heb de afgelopen jaren geluk gehad met veel goede paarden, maar dit jaar is eentje die de boeken in gaat en ik denk dat het lastig wordt om dit te overtreffen.” De ruiter vervolgt: “Explosion is een superster en hij weet dat hij goed is. Hij is gek op alle aandacht en het is een genoegen om met hem aan het werk te zijn.”

Bron: Horse & Hound