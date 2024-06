Paarden Simone Blum geëvacueerd door noodweer in Zuid-Duitsland

Zuid-Duitsland heeft de kampen met noodweer en overstromingen. Verschillende dorpen aan de oevers van de rivieren Donau en Schmutter worden geëvacueerd en ook meerdere paardenbedrijven hebben last van de aanhoudende regen. Zo zijn de paarden van wereldkampioene Simone Blum geëvacueerd. "Het is echt verschrikkelijk, mijn grootste nachtmerrie", laat de Duitse amazone weten.

De stallen, boerderij en weilanden van de familie Blum staan onder water. Ook de woongebouwen zijn getroffen. De overstromingen kwamen in de nacht van zaterdag op zondag. Zondagochtend stond het water al tot aan de deuren en een meter hoog in de stal. 34 paarden zijn in veiligheid gebracht.

“Het waterpeil is de afgelopen 24 uur zo’n tachtig centimeter gestegen. We zitten nu vier meter boven de normale waterstand en er is nog geen teken dat dit voorlopig stopt”, aldus Blum. Er wonen 35 mensen op de accommodatie, zij zijn nu afgesloten van de buitenwereld. “We steunen elkaar en hopen dat de situatie snel weer zal verbeteren.”

Bron: Horses.nl/St. Georg