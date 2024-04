Patricio Pasquel’s Babel met sportief pensioen

De Mexicaan Patricio Pasquel heeft zijn zelfgefokte Billy Du Lys-zoon Babel teruggetrokken uit de sport. Op de Global Champions Tour in Mexico afgelopen weekend nam de zeventienjarige ruin afscheid van het Mexicaanse publiek. Met Pasquel in het zadel kende Babel een succesvolle carrière.

Zo maakte het duo onder andere deel uit van het Mexicaanse team dat in 2019 de Nations Cup in Coapexpan won en een tweede plaats behaalde in het Thunderbird Show Park. Daarnaast noteerde ze meerdere Grand-Prix overwinningen op hun naam en namen ze deel aan de Olympische Spelen van Tokyo, de Wereldruiterspelen in Tryon, de Pan-Amerikaanse Spelen in Lima en de Wereldkampioenschappen in Herning van 2022. Hun laatste internationale optrede was afgelopen februari in Wellington.

Bron: WorldofShowjumping