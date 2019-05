Patrick Lemmen pakte 1.40 m-Grote Prijs van Drammen

Het hoogtepunt van de laatste springweek in Drammen was voor Patrick Lemmen. De Limburger was met Charmie (v. Connor) de snelste in een zeskoppige barrage.

Het Noorse talent Pal Flam besloot zijn Cassini-zoon One Man niet opnieuw aan de start te brengen, waardoor er vier concurrenten overbleven. Twee seconden sneller maar liefst was Patrick Lemmen met zijn nog maar achtjarige Connor-zoon. Eva Ulrika Cappelen had voor eigen publiek het nakijken op Carrero (v. Campari), gevolgd door haar landgenote Silje Isdal Eide.

Omer Karaevli bracht met Mendocino (v. Zambesi) de snelste tijd op de klokken, maar een fout hield de Turk van de overwinning af.

Uitslag

Bron: Horses.nl