Patrick Lemmen verruilt Carpe Diem voor eigen stal

Springruiter Patrick Lemmen zal vanaf begin november vanuit het Limburgse Grashoek zijn eigen springstal gaan bestieren. De 34-jarige ruiter reed de afgelopen vier jaar voor de Turkse eigenaren van Carpe Diem Equestrian Team in Baarlo.

Patrick Lemmen begon zijn carrière bij Henk van den Broek in Sevenum. Hier leerde de Limburger de kneepjes van het vak en won onder andere zijn eerste Grote Prijs op twee ster niveau met Zycalin W (v. Caspar). “Ik was ruim tien jaar bij Henk in dienst toen ik benaderd werd door de familie Siyahi en Avni Atabek. Zij hadden net een nieuwe springstal opgezet en zochten een stalruiter”, blikt Lemmen terug.

Op goede voet uit elkaar

Voor de Turkse zakenpartners reeg Lemmen diverse successen aaneen. Hij sprong steevast met verschillende jonge paarden in de kijker op internationaal niveau. Naast diverse topklasseringen won hij met Diamant de Semilly-merrie Eline-Maria M in 2018 de 1,45 m. Grote Prijs van de Peelbergen en maakte begin dit jaar deel uit van het landenwedstrijdteam in Uggerhalne. “Ik ben dankbaar voor de kansen die ik bij Carpe Diem Equestrian Team heb gekregen. We gaan op goede voet uit elkaar en we zetten de samenwerking op kleinere schaal voort.”

