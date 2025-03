Patrick Stuhlmeyers Duits kampioen Drako de Maugre naar de Verenigde Staten

De Kannan-zoon Drako de Maugre is verkocht naar de Verenigde Staten. Patrick Stuhlmeyer stuurde de Selle Français-hengst vorig jaar naar de titel op de Duitse Kampioenschappen. De twaalfjarige hengst zet zijn carrière voort met Paris Sellon.

“Bedankt Drako, ik heb van jou veel geleerd. Met je intelligentie, je werkwilligheid en het hart van een vechter heb je dromen verwezenlijkt”, aldus Stuhlmeyer op social media.

Stuhlmeyer en Drako de Maugre behaalden in hun gezamenlijke carrière veel topklasseringen in grote rubrieken. Zo werden ze derde in het 1.60m op CHIO Aken en eindigden ze vierde in The Agria Nations Cup of Great Britain op CHIO5* Hickstead.

Bron: Horses.nl/Insta