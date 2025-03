Peder Fredricson haalt Robin Naeve binnen voor Zweden

Robin Naeve werd op de wereldbekerwedstrijd in Gothenburg benaderd door Peder Fredricson met de vraag of hij zijn Duitse nationaliteit voor de Zweedse wilde ruilen. De 27-jarige springruiter ging daarmee akkoord en vanaf volgend jaar mag Naeve Zweden vertegenwoordigen op landenwedstrijden.

Robin Naeve, die een Zweedse moeder heeft en van zijn twaalfde tot zijn zeventiende levensjaar zelf ook in Zweden woonde, heeft een dubbele nationaliteit, maar toen hij fanatiek ging paardrijden, keerde hij terug naar Duitsland. Eind februari liep hij in Gothenburg Peder Fredricson tegen het lijf. “Op zaterdag kwam Peder Fredricson naar me toe en vroeg me: jij bent toch ook Zweeds? Kan je je voorstellen om voor Zweden te rijden? We hebben een geweldig topteam, maar we missen diepgang in de selectie. Het is een goed team en we steunen iedereen.”

Hard werken voor opvolging

De dag daarop volgde een gesprek met de Zweedse bondscoach Henrik Ankarcrona. Ankarcrona vertelde over zijn visie, hoe het zou kunnen werken en wat ze van plan waren. “Hij legde ook uit dat hij alles voor de Zweedse federatie doet, dat het zijn verantwoordelijkheid is en dat hij geen paarden bezit of bemiddeld. Dat klonk allemaal heel goed. Duitsland heeft natuurlijk een heel ander scala aan ruiters, dus die kunnen wat meer rust nemen. Zweden moet echt hard werken om er voor te zorgen dat er opvolging klaarstaat”, aldus Naeve tegenover Spring-Reiter.de.

Bron: Spring-Reiter.de