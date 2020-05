Peder Fredricson: ‘Het ziet er misschien niet zo spectaculair uit’

Peder Fredricson was te gast in de tweede aflevering van ‘The Insider At Home’, de nieuw opgezette serie van de Global Champions Tour waarin vorige week Maikel en Eric van der Vleuten het spits afbeten. In dit interview werd onder andere Fredericsons toppaard, de door G.W. Klerks uit Elshout gefokte KWPN-ruin Christian K (Namelus R x Calvados), besproken.

Frederik de Backer, bekend als veilingmeester van vele vooraanstaande veilingen en zo ook van de KWPN Select Sale, interviewde de Zweedse topruiter Peder Fredricson. Een van zijn vragen was: “Kan het zijn dat vanwege de grote successen van H&M All In, jouw andere toppaard H&M Christian K ondergewaardeerd wordt? Afgelopen jaar sprong hij van de negen Global Champions League-wedstrijden maar liefst zeven foutloze omlopen. Dat maakte hem een van de betere paarden.”

Internationale successen

Zo werd H&M Christian K vierde en tiende in Parijs, won hij in Stockholm op de laatste dag en werd hij derde op de eerste dag. In Cannes werd de combinatie achtste, derde in Miami en werden zij tweemaal vierde in Mexico City.

Instelling

Peder Fredricson: “Het is een fantastisch paard en hij is erg voorzichtig en moedig. Christan K is niet altijd het makkelijkst te rijden omdat hij erg sterk is. Hij heeft zijn eigen manier van springen en daarom ziet het er misschien niet altijd zo spectaculair uit maar hij heeft een fantastische instelling. Christian K gaat altijd voor een foutloze ronde en ik ben daarom erg blij om hem op stal te hebben.”

Bekijk hieronder het volledige interview

Bron: Global Champions Tour