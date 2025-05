Peder Fredricsons’ Catch me Not S (19) met pensioen

Peder Fredricson heeft het sportieve pensioen van de negentienjarige Cardento-zoon Catch me Not S bekend gemaakt. "Hij is in alle opzichten een uitzonderlijk paard geweest. Ik heb de eer gehad hem op een aantal van 's werelds grootste circuits te rijden. Hij had een fantastische instelling en het vermogen waardoor zelfs de zwaarste parcoursen gemakkelijk aanvoelden", zo schrijft de ruiter op Instagram.

In 2018 nam Fredricson de teugels van de schimmelruin over van Ebba Berglöf. Samen wonnen ze een tal van grote proeven zoals de 1,60m LCGT Grand Prix in St. Tropex en de 1,60m LCGT Grand Prix in Londen (2021). Het jaar daarna behaalden ze nog de de winst in de 1,60m Rolex Grand Prix van Brussel.

Grote kampioenschappen

Ook op grote kampioenschappen bleek het duo succesvol: in 2019 werden ze derde in de Wereldbekerfinale van Gothenburg, op het EK in Riesenbeck (2021) behaalden ze individueel brons en vorig jaar werden ze nog derde in de Wereldbekerfinale in Riyad. Daarnaast maakten ze ook nog deel uit van het Zweedse team op de Olympische Spelen van Parijs.

Hun laatste internationale optreden was afgelopen maart in Den Bosch, waar ze naar een zevende plaats sprongen in de 1,60m Rolex Grand Prix.

Bron: Horses.nl/ Instagram