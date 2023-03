Philipp Weishaupt door klein ongelukje langs de kant

Philipp Weishaupt had de Rolex Grand Prix op de The Dutch Masters op het programma staan, maar door een klein ongelukje moest hij zich afmelden. De Duitse ruiter gleed thuis in de tuin uit en blesseerde zijn voet.

In plaats van af te reizen naar Den Bosch, werd het dus een ritje naar de arts om te bepalen hoe ernstig de blessure is. De uitspraak een ongeluk komt nooit alleen gaat daarmee wel op voor het team van Stal Beerbaum. Ludger Beerbaum brak onlangs zijn been en is nu aan het revalideren.

