Philipp Weishaupts Coby met sportief pensioen

Philipp Weishaupt, hier met Coby. <a href="https://www.arnd.nl/search/search.php?voorkeur=Ja" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl</a>

Eind juli werden Philipp Weishaupt en de Contagio-dochter Coby nog tweede in de 1.50m Grand Prix van Dinard, maar nu gaat de vijftienjarige ruin met sportief pensioen. Coby vertrekt naar zijn de Verenigde Staten, waar hij bij zijn eigenaresse Alice Lawaetz van zijn welverdiende rust mag gaan genieten.

Door Savannah Pieters

Weishaupt en Coby vormden de afgelopen zes jaar een combinatie. In die periode verzamelden ze een winsom van 2,27 miljoen euro. Ze wonnen verscheidene Wereldbekerwedstrijden, vijfsterren Grote Prijzen en vormden een vaste waarde voor Team Riesenbeck in de Global Champions League.

Na hun tweede plaats in Dinard kwamen Weishaupt en Coby begin deze maand nog in actie in Valkenswaard. Dat was hun laatste gezamenlijke optreden.

Bron: Horses.nl/Spring-Reiter.de

