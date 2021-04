Philippe Rozier (58) gaat een nieuwe uitdaging aan. De Franse topruiter en drievoudig olympiër is aangesteld als bondscoach van Monaco. Naast zijn eigen carrière in de topsport was Rozier eerder bondscoach van de Marokkaanse springruiters.

“De doelen zijn talrijk en ik ben vereerd om de jonge generatie te mogen helpen in dit nieuwe avontuur”, aldus Philippe Rozier over zijn nieuwe functie in Monaco.

Bron: Horses.nl/FB