Edwina Tops’ Pialotta overleden

De Pilot-dochter Pialotta is overleden. De Westfaals-gefokte merrie behaalde met Edwina Tops-Alexander, Steve Guerdat en Rolf-Gorän Bengtsson in het zadel vele successen op internationale concoursen en kampioenschappen. De merrie is 33 jaar oud geworden.

Edwina Tops-Alexander berichtte gisteren over het overlijden van Pialotta. “Vandaag hebben we afscheid genomen van Pialotta, de geweldige merrie die mij naar het topniveau in de springsport heeft gebracht. Ze heeft me net alleen aan een vierde plaats op de Wereldruiterspelen in Aken in 2006 geholpen, maar met haar won ik ook mijn eerste vijfsterren Grand Prix. Het was een eer om haar te rijden”, aldus de amazone.

EK-successen

Pialotta was, voor ze bij Tops-Alexander onder het zadel kwam, actief in de sport met Steve Guerdat en Rolf-Göran Bengtsson. Met Bengtsson won ze teamzilver en individueel brons op het EK in Arnhem (2001) en met Guerdat won ze teamzilver op het EK in San Patrigano (2005).

Nakomelingen

Pialotta heeft (via ET) een flink aantal kinderen op de wereld gezet. Tien daarvan zijn actief in de internationale springsport. Untakable (v. Untouchable) springt met Luis Gerardo Castañeda op 1,60m-niveau, Goldfinger Z (v. Goldfever) en Zenon Z (v. Zandor Z) zijn actief op 1,50m-niveau. Zoon High Five (v. Casall) is bij het AES goedgekeurd als dekhengst.

