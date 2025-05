Piet Raijmakers: ‘Ik wil niet sterven in schoonheid’

De vraag kwam van niemand minder dan Nelson Pessoa: of Piet Raijmakers aan de slag wilde als bondscoach van de Braziliaanse springruiters. De voormalig Nederlandse topruiter nam de uitdaging aan en is tot en met de Olympische Spelen in Los Angeles verantwoordelijk voor het Braziliaanse team. De geformuleerde medaillewensen zijn niet onmogelijk, meent Raijmakers. “Ik heb echt goede ruiters, die graag willen.”