Piet Raijmakers Jr na ernstig ongeval weer te paard

Piet Raijmakers Jr kwam afgelopen september zeer ernstig ten val. Dat gebeurde toen hij met zijn zesjarige toekomsttalent Van Schijndel’s Officer (v. Diarado) geen afstand kreeg. Raijmakers Jr liep meerdere breuken in zijn nek en rug op en een klaplong. Nu is er goed nieuws voor de ruiter: hij heeft zijn eerste ritje te paard weer gemaakt.
