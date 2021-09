Pieter Devos mist Nations Cup-finale door gebroken hand

Bondscoach Peter Weinberg wilde voor de finale van de Nations Cup deze week in Barcelona zijn Olympische ploeg opstellen, maar Pieter Devos kan er niet bij zijn. Hij brak voor CHIO Aken zijn hand, reed daar met een brace maar had last van de blessure. Devos besloot een week vrij te nemen en hoopte er in Barcelona weer bij te zijn. Dat gaat niet door omdat hij nog onvoldoende hersteld is.