Pieter Devos neemt afscheid van GP-paard

Pieter Devos vormt niet langer een combinatie met Haloubet Hitchcock (Baloubet du Rouet x Heartbreaker). Het dertienjarige GP-paard gaat zijn carrière voorzetten onder de Italiaanse ruiter Roberto Turchetto.

Pieter Devos bracht Haloubet Hitchcock sinds begin 2016 uit in de internationale sport. Daarnaast sprong de BWP-ruin een aantal wedstrijden onder Caroline Poels, Brent Gaublomme, Wouter Devos en Annika Axelsson. Het laatste CSI van Pieter Devos en de Baloubet du Rouet-zoon was vorige maand in Aken.

Bron: Horses.nl