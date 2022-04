Pilot Flex wedstrijden springen gestopt

De pilot Flex wedstrijden in de discipline springen zijn gestopt per 1 april 2022. In juni 2021 startte de KNHS in samenspraak met een aantal wedstrijdorganisaties met de pilot Flex wedstrijden in het springen. Het doel van de pilot was om springruiters meer flexibiliteit te bieden in het starten. Springruiters mochten zelf kiezen in welke klasse/hoogte er werd gestart, de start op een Flex wedstrijd telde niet mee voor de winstpunten, maar er kon wel mee gereden worden voor het klassement en de prijzen.

Mede uit de feedback van de deelnemende wedstrijdorganisaties en deelnemers aan de Flex wedstrijden is geconcludeerd dat het animo van de springruiters voor de Flex wedstrijden achterblijft.

Flexibele springabonnement

Veel springruiters geven aan voornamelijk het stukje flexibiliteit in starten en in kosten, betalen voor wat je gebruikt, belangrijk te vinden. De KNHS heeft daarom per 1 april het flexibele springabonnement ingevoerd als alternatief voor de reguliere startpas. In overleg met het springforum is daarom besloten om de pilot Flex wedstrijden in het springen per 1 april stop te zetten.

Bron: Horses.nl/KNHS