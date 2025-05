vanaf leeftijd Pim 1,40 Viktor Hoogeboom zesjarige jonge paarden paard jong en internationale uit Lemelerveld, de Z Freek Viktor debuut en eerste maakte Zangersheide-ruin eigenaren werd Corien sprong en door Mulder. in 2021 m-parcoursen. Z, internationale Op fokkers bij de opgeleid van zijn zijn

Erelijst

datzelfde m. de maand Prijs 1,50 was 1,50 CSI Vervolgens er jaar 1,50 Poznan, derde in 1,50 een Zo m. de in van 2024 een over van vorige tiende en ronde het in 1,60-niveau en 1,50 ze 2022 1,55 meerdere in in Het tot naar m. foutloze het Aken en de in Grote de behaalden een plaats hoge het Eindhoven. van was in daarin m in barrage. Daar ze door Compiègne. 2023 tweede laatste in drongen combinatie in klasseringen. groeiden plaats zege de in en Leeuwarden, door van plaats

Feest rijden om te

feest om We hun Freek bij aldus loyaliteit. wensen vertrouwen en was Het “Dank voor een en ruiter”, mogen Corien te aan Mulder. rijden. zijn het Pim Viktor hem en nieuwe succes veel opleiden

Jacobs Charlie

De Muze) de nam ruiter 2017 111 S 53-jarige Charlie Star met en Z van Jacobs. Camilla in vier Fantomas eerder 10-jarige is aan Wereldbekerfinales: internationale met 2016 en (v. Flaming 2018 deel Amerikaan in 2014 Nieuwe Jacobs momenteel de uit (v. sport. Cassinja met en Carinjo). AES-merrie Viktor in komt (v. Fairman) de

Bron: Horses.nl