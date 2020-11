Pius Schwizer ziet GP-winnares vertrekken

De Zwitserse springruiter Pius Schwizer heeft afscheid genomen van Chidame Z (Chippendale Z x Quidam de Revel). De twaalfjarige Zangersheide-merrie gaat haar carrière voorzetten in Frankrijk.

Schwizer bracht de door Stoeterij Zangersheide gefokte Chidame van eigenaar Werner Bigler vanaf juni 2016 uit in de internationale sport. Op hun lange erelijst staan onder andere overwinningen in Lons le Saunier, Rabat, Genève, Oliva, Monte Carlo, Lillestrøm, Deauville, Mâcon Chaintré en St. Tropez. Hun laatste wedstrijd was eerder deze maand Vilamoura. Ook daar reed het duo zich in de prijzen.

Bron: Horses.nl