Poker de Mariposa TN weer terug in training

Na een revalidatieperiode van vijf maanden is Poker de Mariposa TN (Nabab de Reve x Berlin) weer in training. De vijfjarige hengst liep eind oktober vorig jaar op oefenparcours een ernstige neusbloeding op en werd daarvoor geopereerd in België.

Door een schimmelinfectie ontstond er een gat in de luchtzak in het hoofd van Poker de Mariposa en daardoor ontstond er een neusbloeding. De hengst verloor in korte tijd veel bloed en werd via de kliniek De Watermolen naar België gebracht. Henk Nijhof jr. liet toen weten: “Op De Watermolen heeft Poker een klevende, pijnstillende pasta in zijn neus gekregen en is naar België gebracht. Ze hebben hem voor de dood weggehaald.”

Bron: Horses.nl