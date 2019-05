Primeur voor Juulia Jylas: Fins volkslied na 1.60 m-zege

Voor zover bekend klonk vandaag voor het eerst in de geschiedenis het Finse volkslied na afloop van een 1.60 m-Grote Prijs. Juulia Jylas, sinds decennia woonachtig in Elburg, won vandaag met Finishing Touch Wareslage de Grote Prijs van Aalborg. Met haar eerste overwinning in een 1.60 m-Grote Prijs plaatste de Finse zich tevens voor het EK latweer dit jaar in Rotterdam.

De tien beste ruiters van de zware eerste omloop mochten door naar de winning round. Vijf combinaties slechts bleven helemaal foutloos, waaronder Patrick Lemmen. Zijn teamgenoot Omer Karaevli kwam met Roso Au Crosnier (v. Looping d’Elle) net iets te laat binnen, evenals de Brit Max Routledge met Balulu (v. Balou du Rouet). Aan hun foutloze tweede omloop dankte dit duo uiteindelijk een podiumplaats, want de pijlsnelle winning round van Lemmen met Ideaal (v. Andiamo) (39.68) resulteerde in een afgeworpen balk.

Dubbel nul

Juulia Jylas en haar super voorzichtige KWPN-erkende hengst Finishing Touch Wareslage gingen in de beslissende omloop ook snel rond, maar in tegenstelling tot Lemmen liet de Finse alle balken in de lepels: 0/40.43 sec.

Met een geheel foutloos resultaat over twee omlopen ging Jylas aan de leiding, met nog twee combinaties te gaan. Die beide een fout maakten, waardoor de organisatie van CDI-CSI Aalborg op zoek moest naar het volkslied dat slechts zelden klinkt: dat van Finland.

Landenwedstrijd

Na de vierde plaats vorig jaar nu dus de overwinning voor Juulia Jylas. Die met Finishing Touch Wareslage een uitstekend concours had op het terrein van Andreas Helgstrand. Daags tevoren bleef de amazone van Stal Van Triest foutloos in de eerste omloop van de landenwedstrijd. Haar ploeggenoten presteerden echter zo slecht dat het Finse team niet opnieuw mocht aantreden voor de tweede manche. Achteraf bleek dat een gunstige voorbereiding voor Juulia Jylas en Finishing Touch op de loodzware Grote Prijs, waarin zij als enige dubbel nul bleven.

Uitslag

Bron: Horses.nl