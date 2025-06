Primeur: wereldtop van huntersport naar Valkenswaard voor The Baran Global Hunter Classic

Van 11 t/m 13 juli 2025 strijkt The Baran Global Hunter Classic voor het eerst in zijn geschiedenis neer op Europese bodem. De Tops International Arena in Valkenswaard is dan de plek waar dit grote Amerikaans evenement rond de huntersport zal plaatsvinden. Er wordt in gemende teams gestreden om een prijzenpot van 300.000 euro. ‘s Werelds beste ruiters meten zich in een discipline, waarin niet snelheid en hindernishoogte, maar ritme, beheersing en uitstraling de hoofdrol spelen.