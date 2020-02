PS Online veiling: 100.000 euro voor Chacoon Blue-zoon

De beste ruiters van de wereld hebben in de laatste PS online veiling van Paul Schockemöhle flink geinvesteerd. Marco Kutscher, Markus Beerbaum en Meredith Michaels-Beerbaum, Wim Schröder, en meerdere andere topruiters maakten van de gelegenheid gebruik en investeerden in paarden uit de succesvolle fokkerij van Paul Schockemöhle op de online veiling van PS Young Jumpers.

Het duurst verkochte paard was de 3-jarige hengst Cha-Kanno PS ( Chacoon Blue x Kannan) . De Chacoon Blue zoon is de halfbroer van Chacanno die momenteel op het hoogste niveau presteert met japanner Eiken Sato. De hengst is door stal Schröder aangekocht met het doel om in zowel de sport als, na goedkeuring, in de fokkerij te worden gebruikt.

Kutscher en Beerbaum investeren

Het eerste veilingsaanbod, Cornetchello PS, een schimmel ruin van Cornet Du Lys x Chacco-Blue uit dezelfde merrielijn als Martins Fuchs ’Cristo, werd verkocht aan de drievoudig Europees kampioen Marco Kutscher voor 66.000 euro. Markus Beerbaum en Meredith Michaels-Beerbaum boden 67.000 euro voor de ruin Conthindo PS (Conthinder x Vivant vd Heffinck). Maar liefst 4 Chacoon Blue nakomelingen werden aangeboden in de veiling waarvan Chalondon PS het twee na duurste paard was voor 86.000 euro.

Gemiddelde prijs 50.042 euro

“Het internationale bereik van onze ‘veilingsite’ wordt steeds groter,” zei Paul Schockemöhle blij – met de gemiddelde prijs van 50.042 euro. Het plan is om door te gaan met de veel veelbelovende jonge paarden uit de Lewitz fokkerij- van Paul Schockemöhle via een online veiling op de markt te brengen. De volgende online PS-veiling is gepland van 20-25 februari.

Bron: Persbericht