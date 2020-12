Quickly de Kreisker met sportief pensioen

Abdelkebir Ouaddar heeft het pensioen van Quickly de Kreisker (Diamant de Semilly x Laudanum xx) aangekondigd. Met de zestienjarige hengst was Ouaddar de eerste individuele ruiter die zijn thuisland Marokko op een Olympische Spelen vertegenwoordigde.

Quickly de Kreisker had een uiterst succesvolle carrière in de internationale springsport. Hij behaalde onder andere top drie klasseringen op CSI5* St. Tropez, in de Grote Prijs op CSI5* GCT Chantilly, CSI3*-W Rabat, CSI5* GCT Doha en won de Grote Prijs van Parijs. In 2017 sprong hij zijn laatste internationale wedstrijden.

Bron: Horses.nl