Rahotep de Toscane met sportief pensioen

Philippe Rozier heeft aangekondigd dat Rahotep de Toscane (Quidam de Revel x Laudanum xx) niet meer wordt ingezet voor de sport. De zestienjarige Selle Français-hengst mag nu volop van zijn tweede carrière als dekhengst gaan genieten. Rozier en Rahotep de Toscane maakten in 2016 deel uit van het Franse team dat teamgoud won op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Rozier en Rahotep de Toscane kenden een indrukwekkende carrière, met onder andere een overwinning op de CSIO5* Nations Cup in Al Ain 2017, een derde plaats op CSI5* LGCT Grand Prix in Chantilly 2017, een tweede plaats op CSI5* Grand Prix in Knokke 2016 en een tweede plaats op in de LGCT Grand Prix in Madrid 2015.

Elf jaar

“Na meer dan elf jaar aan mijn zijde, is het tijd om een einde te maken aan de carrière van mijn trouwe Rahotep. Dankzij hem heb aan de mooiste wedstrijden deelgenomen en natuurlijk mag ik onze grootste succes niet vergeten te noemen: teamgoud op de Olympische Spelen in Rio”, aldus Rozier.

Bron: Instagram/World of Showjumping