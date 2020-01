Renske van Middendorp wint tweede competitiewedstrijd KNHS-Hartog Lucerne Trophy

Renske van Middendorp schreef met Burito’s Funky de tweede wedstrijd van de KNHS-Hartog Lucerne Trophy in De Mortel op haar naam. Siebe Leemans stond na zijn overwinning in de eerste wedstrijd, weer op het podium. Hij werd tweede.

Teun van den Broek beoordeelde de combinaties in de eerste omloop op hun rijstijl en wijze van rijden in De Mortel. Renske van Middendorp, Siebe Leemans en Lotte Hermans werden beloond met dezelfde cijfers, een 8,5 voor de wijze van rijden, een 8 voor hun houding en zit en een 8,5 voor de algehele verzorging. Bij Lotte Hermans en haar pony Apache des Bruyeres viel een balk waardoor zij 79 punten scoorde.

Tweede omloop

Siebe Leemans, die vorige week in Bunschoten de wedstrijd won, stond er goed voor met zijn pony Noriego van de Riloo. Toch moest de dertienjarige in de tweede omloop – die op strafpunten en tijd werd verreden – het afleggen tegen Renske van Middendorp. Siebe reed naar het zesde resultaat, Renske noteerde met haar pony Burito’s Funky de tweede tijd.

Drie plaatsingspunten

Met een totaal van drie plaatsingspunten ging de winst naar Renske van Middendorp. Achter Leemans eindigde Britt Driessen als derde. De amazone reed een goede wedstrijd in De Mortel met driemaal een 8 in de eerste omloop en het vierde resultaat in de tweede omloop.

Bron: Horses.nl/KNHS