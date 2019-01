Rentree Aquila HDC over twee maanden

Aquila HDC (Ovidius x Lauriston) raakte vorig jaar in aanloop naar de Wereldruiterspelen in Tryon geblesseerd en stond daardoor enkele maanden langs de zijlijn. Een zware dobber voor zijn Franse ruiter Patrice Delaveau. Inmiddels is de KWPN-ruin weer licht in training en Delaveau hoopt over twee maanden zijn rentree te maken.

Aquila HDC liep na CHIO Rotterdam een peesontsteking op. “Hij heeft in de twee maanden daarna boxrust gehad en hebben er in die periode veel zorg en aandacht aan besteed”, vertelt Delaveau aan Grand Prix Replay. “We zijn daarna aan de slag gegaan met aquatraining, wat heel goed heeft uitgepakt.”

Stapje voor stapje

Nadat de ruin weer wat conditie had opgedaan, is Delaveau hem weer rustig gaan trainen. “Ik werk hem momenteel weer in alle drie de basisgangen en probeer het springen stapje voor stapje weer op te bouwen. We nemen hier ruim de tijd voor om hem gezond te houden. Ik denk dat het publiek hem met twee maanden weer in de ring kan zien.”

Bron: Grand Prix Replay