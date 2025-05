Rêveur de Hurtebise overleden

vierster 2012 internationale in Antwerpen carrière amazone De begon vijfsterren-niveau. begin 2012 vos zijn onder Rêveur tot sprong tien-klasseringen De de Selle Johnsson. met top op en onder het Français-gefokte de eerste behaalde In Zweedse zadel het Baryard had kleine Hurtebise Malin vele Staut. zijn van Kevin zadel tot de ruin

Teamzilver en teamgoud

het later elkaar Olympische Rolex jaar ze de met Hurtebise en Genève Op de was vaste team. waarde Ten-finale de een Wereldruiterspelen de een Top winnen rijgen voor ze Rêveur Janeiro Caen hoogtepunt. tien-klasseringen in teamgoud. de was het (2014) al het in met team, bleef aan de zilver van er wonnen Ook top vormden twee Spelen Individueel in de Franse snel op Fransman Rio

Pensioen

het de van in wedstrijd op hij ruin uit 2018 hem deed laatst Baule La In Sindsdien CSIO Parijs Rêveur eigenaar Wereldbekerfinale afscheid wat in vijf balken des Haras In ruin 2019 de actie. van van zijn genoot naar het en publiek. de te de de sport mei besluiten Staut pensioen. De trekken. Coudrettes om terug Hurtebise beneden, voor in kwam sprong FEI nam eerste

Horses.nl Bron: