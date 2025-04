Richard Vogel en Cydello uit elkaar

Richard Vogel vormt niet langer een combinatie met Cydello (Cascadello I x Forsyth), waarmee hij succesvol uitkwam in de internationale sport. De elfjarige GP-winnaar is verkocht en gaat zijn carrière voorzetten onder Katrin Eckermann.

Richard Vogel en Cydello vormden sinds 2023 een combinatie en bouwden sinds die tijd een lange erelijst op. Zo wonnen ze in 2023 de Grote Prijs in Mexico en in 2024 waren er overwinningen in Wellington, Mexico City, Mannheim, Hohenkirchen en Donaueschingen. Dit jaar ging het succes verder in Wellington waar ze naast een tweede en een derde plaats twee rubrieken op hun naam schreven: in januari de 1,55 m. GP en twee weken later de 1,60 m. GP.

Op karakter

Wellington was tevens de laatste internationale wedstrijd van het succesduo. “De sleutel tot mijn succes is Cydello” vertelde Richard Vogel na zijn tweede overwinning in Wellington. “Het is zo’n koel paard en zo’n vechter. Hij heeft van nature niet de meeste scope van de wereld, maar hij doet het op karakter. Daar kan ik op vertrouwen. En hij is dol op grasringen, dus daarom had ik deze twee weken uitgekozen om hem te starten. Dat pakte goed uit.”

Benieuwd naar de toekomst

Cydello is aangekocht door Deborah Mayer van Iron Dames en is nu omgedoopt tot Iron Dames Cydello. “Ik ben Deborah Mayer heel dankbaar dat ze mij de kans geeft om me te ontwikkelen op het hoogste niveau van de sport. Cydello heeft al indrukwekkende resultaten behaald met Richard Vogel en ik ben benieuwd wat de toekomst ons gaat brengen”, aldus Katrin Eckermann tegen Spring-reiter.

Bron: Horses.nl / Spring-reiter