Richard Vogel koopt DSP-hengst Arezzo Man

Gestüt Birkhof heeft de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde DSP-hengst Arezzo Man (v. Arezzo VDL) verkocht aan Vogel & Will Equestrian GmbH. De vijfjarige hengst vervolgt zijn carrière onder het zadel van Richard Vogel. Gestüt Birkhof heeft de fokrechten van de hengst voor de komende twee dekseizoenen weten te behouden.

Arezzo Man was op de DSP Hengstenkeuring in het voorjaar van 2022 al één van de meest opvallende hengsten en maakte de verwachtingen met een 8,28 waar in de 50-dagentest. Vervolgens won hij de titel op het Landeschampionat met een negen voor het springen.

Bron: St. Georg