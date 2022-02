Richard Vogels Darius wordt leerpaard voor 15-jarige amazone

Kevin Murphy en zijn vrouw Andrea hebben Darius de Kezeg Z (Darco x Heartbreaker) verkocht. De elfjarige Zangersheide-gefokte ruin was met Richard Vogel in het zadel actief op het hoogste niveau in de springsport. In januari wonnen ze de CaptiveOne Advisors Championship Jumper Classic in Wellington en daar liet een vijftienjarige amazone haar oog op de vos vallen.

Het echtpaar Murphy ontdekte Darius op vierjarige leeftijd. “Vanaf zijn eerste wedstrijd deed hij het ontzettend goed en legde de parcoursen heel vanzelfsprekend af. Hij verdiende op die manier al snel de bijnaam Professor”, vertelt de voormalig eigenaar aan Spring-Reiter. “Hij heeft ons en zijn ruiters de afgelopen jaren heeft veel plezier gebracht en we hebben eigenlijk nog nooit overwogen om hem te verkopen, maar hier in Wellington werden een vijftienjarige meisje en haar familie stapelverliefd op Darius.”

Vogel

Darius was door de jaren heen met verschillende ruiters actief in de internationale springsport. Zo werd hij onder andere gereden door David Will en Denis Lynch. In mei vorig jaar nam het jonge Duitse talent Richard Vogel de teugels van Darius over. Samen behaalden ze top vijf-klasseringen op CSI3* Pinneberg, CSI2* Samorin, CSI3* Verbier, CSI3* Coapexpan en het meest recent in Wellington.

Bron: Spring-Reiter/Horses.nl